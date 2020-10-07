Yarın geliyor 2 gün sürecek dolu ve yağmur! Meteoroloji 24 ilde alarm verdi
İSTANBUL için dolu alarmı verilirken, yarın 24 ilde de şiddetli yağmur var. Meteoroloji sıcaklığın 8 derece düşeceğini duyurdu. Araçlarınız için şimdiden önlem alın kuvvetli dolu mağdur edecek.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artarak, mevsim normali değerlerinin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, sıcaklıkların yükselmesinin ardından Perşembe günü yurda giriş yapacak soğuk hava sisteminin dolu, fırtına ve hortuma neden olabileceğini duyurdu. Özellikle İstanbul'da dolunun çok kuvvetli olarak etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanların uyarısının ardından Meteoroloji'den, Marmara ve Ege bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İstanbul, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere 24 il iki gün sürecek kuvvetli yağışların etkisine girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Dolu yağışı özellikle İstanbul'u vuracak. Yarın yani 8 Ekim 2020 perşembe günü başlayacak yağışlar cuma günü de devam edecek. Meteorolojiden yapılan açıklamada Balkanlar üzerinden alçak basınç geldiği bildirildi. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanlarından da İstanbul için kuvvetli dolu uyarıları geliyor. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un Anadolu yakasını vuracak. Geçen hafta ki gibi ceviz büyüklüğünde bir dolu yağışı bekleniyor. Haliyle araçlarınız için şimdiden önlem almanız gerekiyor.
Dolu neden en çok Çamlıca'yı vuruyor
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen dolu yağışına ilişkin açıklamalar yaptı. Adil Tek, yağışlar için yine Çamlıca bölgesini işaret edip şu bilgileri verdi:
*"Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. Önceki tecrübeler, orada dolu oluşumunu biraz daha kuvvetlendiriyor. O tepeye doğru denizden gelen akış da hızlı bir şekilde yükselmiş oluyor. Oralar İstanbul'un diğer semtlerine nazaran daha kritik görünüyor. Çamlıca'nın çevresindeki ilçeler, Üsküdar'ın belli bölümlerinin yoğun dolu alma olasılığı daha fazla görünüyor O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var"