Yarın geliyor 2 gün sürecek dolu ve yağmur! Meteoroloji 24 ilde alarm verdi

Dolu neden en çok Çamlıca'yı vuruyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek beklenen dolu yağışına ilişkin açıklamalar yaptı. Adil Tek, yağışlar için yine Çamlıca bölgesini işaret edip şu bilgileri verdi:

*"Önceki yağışlara baktığımızda Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından biri olması. Yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. Önceki tecrübeler, orada dolu oluşumunu biraz daha kuvvetlendiriyor. O tepeye doğru denizden gelen akış da hızlı bir şekilde yükselmiş oluyor. Oralar İstanbul'un diğer semtlerine nazaran daha kritik görünüyor. Çamlıca'nın çevresindeki ilçeler, Üsküdar'ın belli bölümlerinin yoğun dolu alma olasılığı daha fazla görünüyor O yüzden evet o bölgelerdeki vatandaşların biraz daha dikkatli olmalarında fayda var"