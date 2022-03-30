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Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

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Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

12 DERECE ARTACAK: Hava sıcaklıklarının, salı günü doğu bölgelerinde, çarşamba gününden itibaren de ülke genelinde artmaya başlayarak, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede (5 ilâ 10 derece) yükselmesi ve mevsim normallerinin 6 ilâ 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE:  Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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