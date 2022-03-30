Yarın garip şeyler olacak! Afrika'dan Türkiye'ye geliyor pencereleri sakın açmayın: Meteoroloji uzmanları uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.