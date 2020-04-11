Yarın ekmek fırınları açık olacak mı? Vatandaş ekmeği nasıl alacak?

İçişleri Bakanlığı 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Peki ekmek fırınları ve ekmek büfeleri açık olacak mı? Genelgede ekmek fırınlarının açık olacağı belirtildi ancak vatandaşın ekmek almak için sokağa çıkabileceği konusunda herhangi bir açıklama yok.

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Büyükşehirler ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, ekmek fırınlarının açık olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Genelgede marketler ve bakalların kapalı olacağı hususu yer alırken fırınların hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ekmek fırınları ile dağıtım hizmeti veren araçların kısıtlama kapsamında yer almadığı belirtiliyor. Bu arada Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, belediyeye ait ekmek fırınlarının tam kapasite çalıştığını ve büfelere ekmek dağıtımının yapılacağını açıkladı.

Ekmek için sokağa çıkabilecek miyiz?

Ekmek fırınları ve büfeleri açık ancak genelgede vatandaşın ekmek almak için dışarıya çıkıp çıkamayacağı konusunda herhangi bir açıklama yer almıyor.

Eczane ve hastane için dışarı çıkılabilecek

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te yaptığı açıklamada sağlık kuruluşlarına gitmesi gerekenler ile eczane için dışarı çıkılabileceğini bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmadığını söyledi.

İki gün boyunca açık olacak yerler

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri