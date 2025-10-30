BIST 10.891
DOLAR 41,99
EURO 48,90
ALTIN 5.360,72

Yarın artık son gün! Aman dikkat bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

|
Yarın artık son gün! Aman dikkat bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak

Eski tip sürücü belgelerinde sona gelindi. Sürücülere 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle eskilerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek. Vatandaşlar yarına kadar ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenileyebiliyor. Yenilemeyenler ise 7 bin 438 lira yenileme ücreti ödemek zorunda kalacak.

Yarın artık son gün! Aman dikkat bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak - Resim: 1

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016’dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre, yarın sona erecek.

15
Yarın artık son gün! Aman dikkat bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak - Resim: 2

Eski tip ehliyetler, yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

25
Yarın artık son gün! Aman dikkat bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak - Resim: 3

1 Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

35
Yarın artık son gün! Aman dikkat bunu yapmayan trafiğe çıkamayacak - Resim: 4

Ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

45