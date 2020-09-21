Yarım Kalan Aşklar'ın Elif'i Dilan Çiçek Deniz yeni aşkıyla yakalandı! İlk kez görüntülendiler
Ekranların sevilen güzel ismi Dilan Deniz Çiçek herkesten sakladığı sevgilisiyle bu defa gazetecilerden kaçamadı.
Çukur'da Sena karakterine hayat veren ve ayrılmasıyla herkesi üzen Dilan Deniz Çiçek, Çukur dizisinden ayrıldıktan sonra eğitim programlarına odaklanmıştı. Güzel oyuncu yaz ayında Netflix için bir film projesi Netflix ile anlaşmıştı.
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Yaptığı film ile çok konuşulan Dilan Deniz, boş durmayarak Blu TV'nin yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'ın başrolünü kapmıştı.
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Pandemi sonrasında iş projelerine yoğunlaşan güzel oyuncunun aşk hayatı büyük merak konusu olmuştu.
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Kameralardan uzak bir şekilde ilişkisini yaşamaya özen gösteren Dilan Deniz bu sefer gazetecilerden kaçamadı.
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