Yarım asırlık otobüs firması için konkordato kararı! 6 şirkete kesin mühlet verildi Yarım asırlık geçmişe sahip şehirlerarası otobüs firması Kale Seyahat ile aynı bünyedeki şirketlerin mali sıkıntıları nedeniyle mahkeme tarafından daha önce tanınan geçici mühlet süresi 1 yıllık kesin mühlete dönüştürülürken, sürecin nihai sonucunu belirleyecek duruşma tarihi de netlik kazandı.

Betül Akgün