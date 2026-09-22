Yarım asırlık otobüs firması için konkordato kararı! 6 şirkete kesin mühlet verildi
Yarım asırlık geçmişe sahip şehirlerarası otobüs firması Kale Seyahat ile aynı bünyedeki şirketlerin mali sıkıntıları nedeniyle mahkeme tarafından daha önce tanınan geçici mühlet süresi 1 yıllık kesin mühlete dönüştürülürken, sürecin nihai sonucunu belirleyecek duruşma tarihi de netlik kazandı.
1975 yılında kurularak şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörünün öncülüğünü üstlenen Kale Seyahat ile aynı grup bünyesindeki şirketlerin mali durumlarına dair yürütülen yargı sürecinde kritik bir aşamaya gelindi.
1 YILLIK MÜHLET VERİLDİ
Mahkeme, geçici mühlet süresinin sona ermesinin ardından şirketlerin konkordato korumasından yararlanmaya devam etmesine karar verdi. Kararda, Kale Seyahat'in aralarında bulunduğu toplam 6 şirket ve bir kişi hakkında verilen konkordato kararında geçici mühlet, 1 yıllık kesin mühlete dönüştürüldü.
KONKORDATO SÜRECİNE DAHİL EDİLEN DİĞER FİRMALAR
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen karar kapsamında konkordato sürecine dahil edilen isimler arasında Cemal Alirıza Çelebi ile Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Seyahat Anonim Şirketi bulunuyor.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU
Öte yandan onkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşma tarihi belli oldu. Dava, 15 Aralık tarihinde saat 15.50'de görülecek.
Mahkemenin yapacağı incelemelerin ardından Kale Seyahat ve diğer şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirme gerçekleştirilecek.