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Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu

Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu

Müziğin sevilen ismi 55 yaşındaki Yıldız Tilbe konserinde yaptığı itiraflarıyla olay oldu.

Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşan Yıldız Tilbe, misafirlerine müzik ziyafeti sundu. Sanatçı; ‘Delikanlım’, ‘Emi’, ‘Haberi Olsun’ gibi çok sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle akşam boyunca koro halinde seslendirdi.

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Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu

 Yıldız Tilbe, konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu ‘Şivesi Sensin Aşkın’ şarkısını yarıda kesti. 

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Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu

Tilbe, “Pandemide 1.5 yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim” dedi.

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Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu

Coşkusunu ve sevgisini Yıldız Tilbe’nin ismini haykırarak dile getiren hayranlarına, “Sakin yavrum ya. Korkarım ben" dedi. 

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