Yarıda kesip özür diledi! 'İmana gelsin' deyip konuştu Yıldız Tilbe itiraflarıyla olay oldu
Müziğin sevilen ismi 55 yaşındaki Yıldız Tilbe konserinde yaptığı itiraflarıyla olay oldu.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullularla buluşan Yıldız Tilbe, misafirlerine müzik ziyafeti sundu. Sanatçı; ‘Delikanlım’, ‘Emi’, ‘Haberi Olsun’ gibi çok sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle akşam boyunca koro halinde seslendirdi.
Yıldız Tilbe, konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu ‘Şivesi Sensin Aşkın’ şarkısını yarıda kesti.
Tilbe, “Pandemide 1.5 yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim” dedi.
Coşkusunu ve sevgisini Yıldız Tilbe’nin ismini haykırarak dile getiren hayranlarına, “Sakin yavrum ya. Korkarım ben" dedi.