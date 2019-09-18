Yarı çıplak pozları tepki çekti! Aleyna Tilki'nin konseri iptal edildi
KAHRAMANMARAŞ'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan şarkıcı Aleyna Tilki'ye kötü haber konser komitesinden geldi. Yarı çıplak pozları nedeniyle tepki çeken şarkıcının konseri iptal edildi.
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül'de KSÜ'nün Avşar Kampüsü'ndeki stadyumda sahneye çıkacağı, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden günler öncesinden duyuruldu. Ancak kentteki bazı kişiler, yapılması planlanan konsere tepki gösterdi.
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Sosyal medya üzerinden Aleyna Tilki'nin yarı çıplak fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar "Sütçü İmam'ın memleketine yakışıyor mu?" diye sordu.
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Vatandaşların konserin iptalini istemesi sonucunda organizasyon komitesi konseri iptal işlemlerini başlattı.
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Gelen tepkiler üzerine KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini duyurdu.
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