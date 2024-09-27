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Yargıtay'dan 'yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'la ilgili karar

Yargıtay'dan 'yakalanan ilk darbeci' Yurdakul Akkuş'la ilgili karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında "yakalanan ilk darbeci" olan dönemin Bursa İl Jandarma Komutanı eski albay Yurdakul Akkuş'a, yeniden yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarını onadı.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince verilen kararın Yargıtay tarafından usulden bozulmasının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince 16 sanık yönünden 31 Ekim 2022'de verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Akkuş'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ali Çiğci ve Bilal Dişbudak'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım" suçundan verilen 15'er yıl hapis cezalarının onanmasına hükmedildi.

Sanıklar Kemal Şendur, Ayhan Şen ve Hakan Kutkan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 8 yıl 9'ar aylık hapis cezalarının onanmasını kararlaştıran Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesince haklarında beraat kararı verilen sanıklar Ali Bülbül, Ali Yasal, Erkan Demirtemel, Hacı Hüseyin Çelenk, İbrahim Çetin, Murat Yıldırım, Mustafa Ekici, Yılmaz Gündüz ve Duran Demir hakkındaki hükümler ile Ertuğrul Yüksel hakkındaki "ceza verilmesine yer olmadığı"na yönelik kararı da onandı.

Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Yurdakul Akkuş'un yakalanması ve çantasından "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanları çıkması darbe teşebbüsünün seyrini değiştirmiş, belgelere göre operasyonlar hızlanmıştı.

Akkuş'un çantasındaki dokümanda, sözde sıkıyönetim sırasında başa geçecek 81 il valisi askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinde görevlendirmeler ile darbecilerin yönetim planı şemaları ve ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının başına geçecek isimlerin listesinin yer aldığı ifade edilmişti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Akkuş, 11 Temmuz 2018'deki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Yurdakul Akkuş dışındaki 12 sanığa, 8 yıl 9 ay ila 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

İlk derece mahkemesinin kararını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 16 Ocak 2020'de, yargılamayı ve verilen hapis cezalarını hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay, Akkuş ve diğer sanıklara verilen hapis cezalarını, "sanıkların son savunmalarını görüntülü sistemle yapmalarının savunma haklarını kısıtladığı" gerekçesi ve bazı diğer gerekçelerle usulden bozmuştu.

Bozma kararı sonrası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 16 sanık yönünden yeniden yargılama yapmış ve 31 Ekim 2022'de dosyayı karara bağlamıştı.

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