Yargıtay'dan emsal ehliyet kararı! Arabaya çarpan cezayı öder

Kaza sonrası açılan davada, aracına çarpılan sürücü, meydana gelen maddi hasar nedeniyle, aracı kullanmadığını ileri sürerek, başka bir aracı kiralamak zorunda kaldığını savundu, mahrumiyet bedelinin karşılanmasını istedi.

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın yine aynı kişiye ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir ismi yazdırıldığı da anlaşıldı.