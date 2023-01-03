"Yargıtay üyesi MİT'çilerle çete kurup şirketime çökmek istiyor" dedi! 9 yıl hapisle yargılanacak

MARMARİS Yapı'nın sahibi Arzu K., aralarında daire alım satımı nedeniyle anlaşmazlık olan Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner hakkında 11 ayrı suçtan davacı oldu. Yargıtay üyesi Aydıner'i, MİT elemanları M.B. ve N.K. ile çete kurarak şirketine çökmeye, hisselerine el koymaya çalışmakla suçladı. Arzu K. ve avukatı Suna Ö hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, Marmaris Yapı'nın sahibi Arzu K'ya sattığı dairenin parasını 1 yıl sonra alarak 'Alacağım kalmamıştır' şeklinde belge verdi. Arzu K, Aydıner'in eski bir MİT görevlisi olan M.B ve N.K. ile çete kurarak, şirketindeki hisselerin zorla almaya çalıştığı iddiasıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap', 'Görevi kötüye kullanma', 'Rüşvet' ve 'Tefecilik' gibi 11 ayrı suçtan şikayetçi oldu.

Aydıner'le mesajlaşmalarına savcılığa verdi

Arzu K'nin Aydıner ile yaptığı öne sürülen WhatsApp yazışmalarında herhangi bir suç unsur belirlenmedi. Yazışmaların tamamen rızaya dayalı alım satım olduğu tespit edildi. Aydıner'in dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, diğer iki kişinin dosyası ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Mamaris Yapı'nın sahibi Arz K. hakkında 9 yıl hapis cezası istendi.

Aydıner ve 2 MİT'çi için takipsizlik

Aydıner'le ve diğer iki isimle ilgili soruşturmalar takipsizlikle sonuçlandı. Bakırköy'de verilen takipsizlik kararında, Arzu K'nin iddialarının soyut olduğu aktarıldı. İzmir 26. Noter Başkatibinin tanık sıfatıyla alınan ifadesi ışığında, her iki tarafın da hür iradesiyle hisse devri sözleşmesi yapıldığı, aksi bir durum olmadığı kaydedildi.

Avukat Suna Ö. hakkında 9 yıl hapis cezası istendi...

Planlı olarak hareket edildi

FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin hedefi haline getirilen Ömer Faruk Aydıner'e yönelik yapılan suçlamalara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Arzu K. ile avukatı Suna Ö. hakkında 'Hakaret', 'İftira' ve 'Suç uydurma' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Arzu K'nin iki yıllık dönemde şikayetçi olmayıp iki yıl sonra Aydıner ve diğer ortakları hakkında vekili şüpheli Suna Ö. ile birlikte 11 ayrı (ağır ve de toplumda itibar sarsan) suçtan suçlama yapıp medya organlarına servis ettiği ifade edildi. Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.