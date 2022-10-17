Yargı'nın Pars'ı ünlü olduğunu bilmiyor! ''Hedefim ünlü olmak değildi''
Kanal D’nin reyting rekortmeni ‘Yargı’daki Pars karakteriyle ünlenen, ekranın en fenomen isimlerinden biri haline gelen Mehmet Yılmaz Ak ünlü olduğunu farkında değil: “Arkadaşlarım ve yakın çevrem uyarıyor ünlüsün sen diye.” dedi sevenlerini şaşırttı.
Mehmet Yılmaz Ak, aslında yıllardır sahnelerde. Ancak şöhreti Yargı dizisiyle arttı. Ak 36 yaşında şöhret olmasıyla ilgili, ''Geç ya da erken diye düşünmüyorum, hedefim şöhret olmak değildi'' diye konuştu.
''İnsanlar beni görünce heyecanlanıyor ama ben hala yadırgıyorum gerçekten neden bu kadar heyecanlanıyorlar diye. Ama demek öyle bir etkisi olmuş. Mesela dün akşam Nişantaşı’nda yolun ortasında bir araba ani bir fren yaptı. Arkamdan bir kadın koşarak bana doğru geldi. “Lütfen, fotoğraf çektirmem gerek sizinle” dedi.
Ak, bir kafede en fazla 10 dakika oturabildiğini, fotoğraf çektirmek için insanların geldiğini söyledi.
Mehmet Yılmaz Ak, ünlü olduktan sonra kadınlar daha çok ilgi gördüğünü söyledi.