Yargı'nın Pars'ı ünlü olduğunu bilmiyor! ''Hedefim ünlü olmak değildi''

''İnsanlar beni görünce heyecanlanıyor ama ben hala yadırgıyorum gerçekten neden bu kadar heyecanlanıyorlar diye. Ama demek öyle bir etkisi olmuş. Mesela dün akşam Nişantaşı’nda yolun ortasında bir araba ani bir fren yaptı. Arkamdan bir kadın koşarak bana doğru geldi. “Lütfen, fotoğraf çektirmem gerek sizinle” dedi.