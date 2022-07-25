Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti
Kaan Urgancıoğlu tatilde edindiği yeni imajıyla herkesi hayrete düşürdü. Yargı dizisinin sevilen oyuncusu dizinin sezon finali yapması ile kendini tatile attı. Urgancıoğlu'nun tatildeki yeni imajını görenler "Ne yaptın kendine" dedi.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da Pınar Deniz ile başrol paylaşan ve Ilgaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun yeni imajı herkesi şok etti.
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Ilgaz karakterini canlandıran 41 yaşındaki ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu kendisini tatile kaptırdı.
Ünlü oyuncunun adı sık sık dizideki rol arkadaşı Pınar Deniz'le anılıyordu. İkili'nin sürekli iddiaları reddetmesi üzerine Pınar Deniz'in geçtiğimiz haftalarda Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İddiaların yalan çıkması üzerine uzun süredir aşk hayatıyla güneme gelmeyen Urgancıoğlu dizinin sezon finaline girmesi ile yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.