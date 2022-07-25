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Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti

Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti

Kaan Urgancıoğlu tatilde edindiği yeni imajıyla herkesi hayrete düşürdü. Yargı dizisinin sevilen oyuncusu dizinin sezon finali yapması ile kendini tatile attı. Urgancıoğlu'nun tatildeki yeni imajını görenler "Ne yaptın kendine" dedi.

Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'da Pınar Deniz ile başrol paylaşan ve Ilgaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu'nun yeni imajı herkesi şok etti. 

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Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da Ilgaz karakterini canlandıran 41 yaşındaki ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu kendisini tatile kaptırdı.

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Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti

Ünlü oyuncunun adı sık sık dizideki rol arkadaşı Pınar Deniz'le anılıyordu. İkili'nin sürekli iddiaları reddetmesi üzerine Pınar Deniz'in geçtiğimiz haftalarda Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Yargı'nın Ilgaz'ını görenler tanıyamadı! Kaan Urgancıoğlu yeni tarzıyla herkesi şok etti

İddiaların yalan çıkması üzerine uzun süredir aşk hayatıyla güneme gelmeyen Urgancıoğlu dizinin sezon finaline girmesi ile yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

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