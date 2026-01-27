Yargıdan emsal karar geldi! Kentsel dönüşümde kiracıya tazminat

Bir taşınmaza riskli yapı tespiti yapılmışsa belediye tarafından 90 gün içinde elektrik, doğalgaz ve suyun kesilip kiracının da kanunen çıkmaz zorunda olduğuna işaret eden Kezer, "Tekrar kiraya verilirse öncelik eski kiracınındır." dedi.

TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ GEREKİYOR

"Tahliye olduğu tarihten itibaren 3 yıllık süre önemli." diye konuşan Kezer, "Noterden tebligat gönderilmesi gerekiyor. Bir ay süre içinde kiracı dönüş yapmazsa yeni kiracıya kiralama hakkı doğuyor. Bildirimde bulunmadığını öğrendiği takdirde dava açma hakkı söz konusudur" DEDİ.