Yardımları ve iftarları ile örnek olmuştu! Yıldız Tilbe'den açıklama geldi...

Herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini söyleyen Tilbe, "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne de sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil.” dedi.