Yardımları ve iftarları ile örnek olmuştu! Yıldız Tilbe'den açıklama geldi...
Gazze'de 12 bin kişiye iftar veren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, "Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil" dedi.
Yıldız Tilbe Gazze’de çadır kent kurulması için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar bağış yapmıştı. 12 bin kişiye de iftar veren ünlü şarkıcı konuyla ilgili konuştu.
Herkesin birbirine yardım etmesi gerektiğini söyleyen Tilbe, "Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne de sefil. Çok güzel bir his. Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil.” dedi.
Öte yandan ünlü şarkıcı, “Arabanızda içinde para olan zarflar taşıdığınız ve yardıma muhtaç kişilere dağıttınız doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
“Öyle şeyler yok. Her insanın yardımı olur da bunları konuşmaya gerek yok.”