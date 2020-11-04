Yardımcısını dövdüğü söylenen Seren Serengil'in davasında yeni gelişme hapsi istenmişti

"Omzuma vurup saçımdan çekti": Müşteki Gulnoza Mamatova ifadesinde "Seren Serengil omzuma vurup beni saçımdan tutarak yere çekerek yaralamıştır. Ben olay tarihinde kendisinin evinde hizmetçi olarak çalışıyordum. Beni yaraladığı için sanıktan şikayetçiyim" dedi.