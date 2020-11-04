Yardımcısını dövdüğü söylenen Seren Serengil'in davasında yeni gelişme hapsi istenmişti
Seren Serengil, Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Serengil'in yargılanmasına başlandı.
Özbekistan uyruklu yardımcısı Gulnoza Mamatova'yı darp ettiği iddiasıyla hakkında "Basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Seren Serengil'in yargılanmasına başlandı.
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Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya müşteki Gulnoza Mamatova ve avukatı katıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Seren Serengil katılmadı.
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Hakim, Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dosyanın birleştirilmesi yönünde yazılan yazıya muvafakat verilmediğini söyledi.
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"Omzuma vurup saçımdan çekti": Müşteki Gulnoza Mamatova ifadesinde "Seren Serengil omzuma vurup beni saçımdan tutarak yere çekerek yaralamıştır. Ben olay tarihinde kendisinin evinde hizmetçi olarak çalışıyordum. Beni yaraladığı için sanıktan şikayetçiyim" dedi.
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