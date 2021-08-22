'Yardımcım 1 milyonumu çaldı' diyen Harika Avcı ortada yok! Mahkeme bulamadı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, 2021 yılı başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, yatağının altında sakladığı 1 milyon 568 bin liranın yardımcısı Sunay Yanmaz tarafından çalındığını iddia etti ancak mahkeme Harika Avcı'ya ulaşamıyor.