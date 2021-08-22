'Yardımcım 1 milyonumu çaldı' diyen Harika Avcı ortada yok! Mahkeme bulamadı!
Yardımcısının, kendisine ait 1 milyon 568 bin lirasını çaldığını iddia eden ünlü şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı sırra kadem bastı. Mahkeme Avcı'ya ulaşamıyor.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, 2021 yılı başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, yatağının altında sakladığı 1 milyon 568 bin liranın yardımcısı Sunay Yanmaz tarafından çalındığını iddia etti ancak mahkeme Harika Avcı'ya ulaşamıyor.
Avcı’nın iddialarına göre, para kaybolduktan bir gün sonra hizmetçisi işe gelmemiş, parayı sorduğunda ise kendisine saldırmıştı.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sunay Yanmaz, parayı çalmadığını, Harika Avcı’nın kendisine iftira atarak üzerine saldırdığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Yanmaz hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıtı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi davayı karara bağlayarak Yanmaz’ın beraatine karar verdi.