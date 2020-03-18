Yarasalar neden ölümcül virüs taşıyor? İşte Koronavirüs gerçekleri
Corona virüs gibi hayvandan insana geçerek can kaybına sebep olan virüslerde yarasanın oynadığı rolü Independent Gazetesi kaleme aldı.
Corona virüs gibi ölümcül virüslerin yarasalardan ortaya çıktığı düşünülüyor. Peki bunun nedeni ne? Corona virüs kimlerin üzerinde daha etkili? Virüsten şuana kadarki ölüm oranları neler? işte cevapları
Daha önce pek çok can kaybına neden olan Ebola, SARS, Marburg, Nipah gibi virüslerin yanı sıra şimdi de Covid-19'un da yarasalardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.
İngiliz Independent gazetesinin bilim dergisi eLife’da yayımlanan yeni makaleye dayandırdığı habere göre, bunun nedeni memeli sınıfı içinde yaklaşık bin türü bulunan ve uçabilen tek canlı takımı olan yarasaların uçma yeteneği kazanma sürecinde virüsler için gelişme alanına dönüşmesi.
Başka bir deyişle yarasaların evrimsel süreçte uçmasını sağlayan bazı adaptasyonlar aynı zamanda yüksek işlevli bir bağışıklık sistemine sahip olmalarını sağladı.