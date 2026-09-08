YARAMIŞ” suç örgütüne darbe! Kirli tezgahları çökertildi...

Yapılan analiz ve istihbari çalışmalar neticesinde; kökeni Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine dayanan ve 1990’lı yıllarda Belçika (özellikle Antwerpen bölgesi) başta olmak üzere Avrupa’ya göç eden YARAMIŞ aşiretine mensup şahısların, Güney Amerika (Kolombiya, Ekvador) çıkışlı kokain maddesini Avrupa ve Türkiye’ye sevk eden uluslararası organize suç ağı kurdukları, bu kapsamda Antwerpen Limanı ve Türkiye’de Kocaeli Limanını kullandıkları anlaşılmıştır.

Örgütün, yasal yük görünümü verilmiş (muz, meyve vb.) konteynerler içerisinde uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, bu yöntemle tonlarca kokain maddesini uluslararası piyasaya sürdüğü; yapılan tespitlerde örgütün; 2017 yılından itibaren 1,8 tonun üzerinde kokain sevkiyatı, 890 milyon TL üzeri finansal hareket, 60 milyon Euro uluslararası para trafiği, kripto varlık transferleri, paravan şirketler zinciri, silahlı yapılanma, sahtecilik ve rüşvet ağı üzerinden faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.

Belçika adli makamlarınca 2019-2020 yılları arasında ülkemiz adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunulmuş söz konusu adli yardımlaşmalar kapsamında örgütün geçmiş yıllarda;18 Mart 2018 tarihinde Belçika/Anvers Limanında(20 spor çantası içerisinde ele geçirilen kokain), 08 Ağustos 2018 tarihinde Kocaeli Limanında (800 kg kokain), 15 Ağustos 2018 tarihinde Kolombiya çıkışlı sevkiyatta (236 kg kokain), 2019 yılı Ocak ayında Anvers Limanında farklı tarihlerde, 31 Mart 2022 tarihinde Anvers Limanında (699,84 kg kokain) olmak üzere çok sayıda uyuşturucu yakalamasına konu olduğu, bu sevkiyatların örgüt yöneticileri Mecit, Fikret, Erkan ve Muhsin YARAMIŞ tarafından organize edildiği tespit edilmiştir.

Yürütülen mali analiz çalışmalarında; örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri; Belçika’da kurulan paravan şirketler (BAY BVBA, BMB BVBA, DOLCE BVBA vb.), Türkiye’de edinilen çok sayıda taşınmaz (Didim, Silopi, Eskişehir, Midyat, Antalya, Ankara vb.), lüks araç alım-satımları, kuyumcular ve hawala sistemi, kripto varlık transferleri üzerinden akladığı anlaşılmıştır.

MASAK Başkanlığınca hazırlanan mali analiz ve aklama raporlarına göre; örgüt ile bağlantılı 90 şahıs ve 24 şirket üzerinden yüksek hacimli para transferleri gerçekleştirildiği, bu işlemlerin büyük kısmının ticari faaliyetlerle açıklanamadığı ve suç gelirlerinin sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu değerlendirilmiştir.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ayrıca örgütün; PKK terör örgütü ile finansal ve lojistik bağlantısının bulunduğu, uyuşturucu gelirlerinin bir kısmının terör örgütüne aktarıldığı, 2006 yılında Belçika’da faaliyet gösteren “KÜRDİSTAN CENTRUM” yapılanması üzerinden iletişim sağlandığı, örgüt üyelerinin PKK yöneticileri ile temaslarının bulunduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.

Ayrıca örgüt üyelerinin SKY-ECC ve benzeri kriptolu haberleşme uygulamalarını kullandıkları, uluslararası suç ağları ile koordineli hareket ettikleri anlaşılmıştır.

Ülkemiz ile Belçika başta olmak üzere ilgili yabancı adli makamlar arasında yürütülen iş birliği faaliyetleri kapsamında; YARAMIŞ suç örgütüne ilişkin olarak Başkanlığımız koordinesinde polis, savcı ve mali uzmanların katılımıyla Belçika irtibat görevlileri ile 7 ayrı toplantı gerçekleştirilmiş, soruşturma sürecinde uluslararası adli iş birliği kapsamında Belçika ile 26 adet ve Arnavut ile 2 yazışma ve karşılıklı bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir; bu çerçevede Belçika Federal Polisi, Brüksel İçişleri Müşavirliği ve diğer uluslararası kolluk birimleri ile sürekli bilgi alışverişinde bulunularak elde edilen istihbari ve adli veriler müştereken değerlendirilmiş, örgütün uyuşturucu ticareti, kara para aklama faaliyetleri ve uluslararası bağlantılarına ilişkin çok sayıda veri paylaşımı sağlanarak soruşturmanın derinleştirilmesine katkı sunulmuştur.

Belçika adli makamlarınca yürütülen yargılama neticesinde, Anvers Asliye Mahkemesinin 10 Mart 2026 tarihli kararıyla YARAMIŞ suç örgütünün uluslararası uyuşturucu ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik faaliyetleri yargı kararıyla kesinlik kazanmış olup, yargılama kapsamında toplam 105 sanığın yargılandığı ve bunlardan 91 sanık hakkında mahkûmiyet kararı verildiği tespit edilmiştir. Mahkemece örgüt lideri ve üst düzey yöneticilerin “uyuşturucu madde ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından sorumlu tutuldukları; bu kapsamda örgüt lideri Bayram (Yuhanis) YARAMIŞ hakkında 13 yıl hapis ve 80.000 Euro, Mecit YARAMIŞ hakkında 12 yıl hapis ve 100.000 Euro, Bahadur HUSEYNOV hakkında 12 yıl hapis ve 120.000 Euro, Fikret YARAMIŞ hakkında 11 yıl hapis ve 80.000 Euro, Erkan YARAMIŞ hakkında ise 10 yıl hapis ve 80.000 Euro adli para cezası verildiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte mahkeme tarafından suçtan elde edilen gelirlerin ortadan kaldırılmasına yönelik geniş kapsamlı müsadere kararları tesis edildiği; bu kapsamda Bayram YARAMIŞ hakkında yaklaşık 7.507.500 Euro, Mecit YARAMIŞ hakkında 4.888.987 Euro, Bahadur HUSEYNOV hakkında 4.648.987 Euro, Fikret YARAMIŞ hakkında 2.150.375 Euro, Erkan YARAMIŞ hakkında 1.736.325 Euro olmak üzere üst düzey örgüt yöneticilerine yönelik milyon Euro seviyesinde malvarlığına el koyma kararı verildiği, alt ve orta kademe örgüt üyeleri hakkında ise 250.000 Euro’ya kadar değişen tutarlarda müsadere kararlarının bulunduğu, yalnızca üst düzey yöneticilere yönelik toplam müsadere tutarının yaklaşık 21.000.000 Euro, dosya kapsamında örgüte atfedilen toplam suç geliri ve finansal hacmin ise yaklaşık 45.000.000 Euro seviyesinde olduğu ve alınan kararların örgütün özellikle uyuşturucu ticaretinden elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasına yönelik finansal yapısını doğrudan hedef aldığı anlaşılmıştır.

Yapılan tüm analiz, istihbarat ve mali incelemeler neticesinde; YARAMIŞ suç örgütünün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik yapıya sahip, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesine sahip organize bir yapı olduğu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda; örgüt lideri Bayram Yaramış ile birlikte hareket eden toplam 38 hedef şahsa yönelik 7 ilde 08.09.2026 günü eş zamanlı operasyon icra edilmesi ayrıca yaklaşık değeri 1 milyar TL (20.7 milyon ABD doları) değerinde olan ve suçtan elde edildiği değerlendirilen;

· 87 adet taşınmaz,

· 18 adet araç,

· 4 adet özel tekne,

· 14 adet şirket ortaklık payı,

· Banka hesapları ve diğer malvarlığı unsurlarına el konulması



hususu bilgilerinize arz olunur.