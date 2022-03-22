Yaptırımdan kaçmak için yatlarını Türkiye'ye getiren Putin'in dostu Abramovic’e soğuk duş! Bunu hiç beklemiyordu
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic’in lüks yatlarını Türkiye'ye getirirken beklemediği bir şeyle karşılaştı.
Rus milyarder Roman Abramoviç'in Almanya'da tersanede inşa edilen Bermuda Adaları bayraklı 430 milyon sterlinlik ultralüks yatı 'My Solaris', dün öğlen saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.
Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yat, öğlen saatlerinde Datça açıklarına geldi.
Daha sonra mega yat seyrine devam ederek Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir attı.
Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu lüks yata, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sonrasında İngiliz hükümeti tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında el konulduğu açıklanmıştı.