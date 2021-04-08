Yaptığı usulsüzlüğü Yasak Elma'nın yıldızı Erdal Özyağcılar itiraf etti! Ayak fetişi sözleri olay oldu
73 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma dizisinde Hasan Ali Kuyucu karakterini canlandıran Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk oldu. Usta sanatçı, oyunculuk kariyerinden, özel hayatına kadar pek çok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Bursa'da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi.
Ağabeyinin, aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığını belirten usta sanatçı, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" dedi.
Özyağcılar, "Ailemin benden önce Mustafa diye bir çocuğu olmuş. Çocuk çok güzel doğmuş, masmavi gözlü. Fakat bir de iştahlı çocuk, devamlı mama yiyor. Bir şey olmuş, 11 aylıkken çatlamış çocuk. 'Biz çatlattık çocuğu' derdi babaannem." ifadelerini kullandı.