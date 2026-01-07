Yaptığı paylaşımlar başını yaktı! Kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Yoğun tepki çeken görüntülerin ardından Adalet Bakanı Tunç, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, avukatın ise yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini belirten Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesine vurgu yaptı.