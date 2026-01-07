Yaptığı paylaşımlar başını yaktı! Kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
Avukat Perihan İlke Demir kıyafetlerini giyerken hukuki tavsiyeler verdiği anları sosyal medyada paylaşıyordu. Demir hakkında söz konusu paylaşımların ardından soruşturma başlatıldı. Avukata Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan da tepki geldi.
İzmir Barosu’na kayıtlı Avukat Perihan İlke Demir, sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Avukat Demir odada kıyafetlerini giyerken takipçilerine hukuki tavsiyeler veriyordu.
İzmirli avukat özellikle boşanmalara yönelik ifadeleriyle tepkileri üzerine çekince kendisi hakkında harekete geçildi.
Demir’in sosyal medya paylaşımları için, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma, baro tarafından da disiplin süreci başlatıldı.
Yoğun tepki çeken görüntülerin ardından Adalet Bakanı Tunç, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, avukatın ise yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini belirten Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesine vurgu yaptı.