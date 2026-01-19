Yaprak Dökümü'nün Şevket'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali olay...
Yaprak Dökümü’nde Şevket karakterini 97. bölümden itibaren canlandıran Hasan Küçükçetin, yıllar sonra gözlerden uzak yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan son hali, dizinin hayranlarından yorum yağmuruna tutuldu.
2006–2010 yılları arasında ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen hala gündemden düşmüyor.
Güçlü hikâyesi ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan dizinin en çok konuşulan detaylarından biri ise Şevket karakterinde yaşanan oyuncu değişikliği olmuştu.
Dizinin ilk bölümlerinde Şevket karakterine hayat veren Caner Kurtaran, performansıyla izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Ancak 97. bölümde yaşanan sürpriz değişiklikle rolü Hasan Küçükçetin devralmıştı. Bu beklenmedik değişim, yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandırmış ve uzun süre tartışılmıştı.
Aradan geçen yıllara rağmen “ikinci Şevket” olarak anılan Hasan Küçükçetin’in bugün ne yaptığı merak konusu oldu.