Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel tüyleri diken diken etti! Ceset taşıdım
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, daha sonra sürpriz bir kararla ABD'ye yerleşmiş ve TIR şoförlüğüne başlamıştı. Karel, bugün tüyleri diken diken eden bir açıklamada bulundu.
Ekranların fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel, ani bir kararla oyunculuğu bıraktı ve yerleştiği ABD'de TIR şoförlüğüne başladı. Uzun bir zamandır Amerika'da bulunan Karel, katıldığı canlı yayında herkesin tüylerini diken diken eden bir açıklama yaptı.
"Türkiye'yi ve geçirdiğim günleri özledim": Tolga Karel, bugün katıldığı Kanal D'de yayımlanan 2, Sayfa programında oldukça samimi sözler sarf etti. Türkiye'yi ve geçirdiği günleri özlediğini söyleyen Karel, "ABD'de yaşamanın çok zor olduğunu dile getirdi. Bir böbrek filmi için kendisinden oldukça fahiş bir fiyat talep edildiğini anlattı.
"12 ceset taşıdım": Karel; New York’a gittiğinde TIR’ının soğutmalı dorsesinde 12 ceset taşıması için teklif geldiğini ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini bir morga taşıdığını aktardı.
"Eşim işinden kovuldu": Eşinin birkaç gün önce işten kovulduğunu da açıklayan Karel, "Onlar için gerekirse sabaha kadar çalışırım" dedi.