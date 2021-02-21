Yaprak Dökümü'nde oynadı Survivor'a katıldı! Mucize Doktor'a transfer oldu
Perşembe akşamları Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor'a Yaprak Dökümü ve Survivor'un sevilen ismi katıldı.
İlk bölümü 12 Eylül 2019'da seyirciyle buluşan Mucize Doktor kısa sürede seyircinin büyük beğenisi kazandı. 2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor reytinglerde aylardır zirve yarışında yer alıyor.
İkinci sezonda Mucize Doktor'da yaprak dökümü yaşanmıştı. Diziye Merve Dizdar, Özge Özder, Seda Bakan ve Korhan Herduran veda etmişti.
Dizinin bu hafta yayınlanan son bölümünde ise Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan, vurularak diziden ayrılmıştı.
Kan kaybeden Mucize Doktor diziye Zerrin Tekindor, Ezgi Asaroğlu ve Hakan Kurtaş'ı kadrosuna dahil etmişti.