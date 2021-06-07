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Yaprak Dökümü yıldızı Masumlar Apartmanı'na katılıyor! Farah Zeynep Abdullah ayrılacak

Yaprak Dökümü yıldızı Masumlar Apartmanı'na katılıyor! Farah Zeynep Abdullah ayrılacak

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na Yaprak Dökümü'nün sevilen ismi katılacak.

Yaprak Dökümü yıldızı Masumlar Apartmanı'na katılıyor! Farah Zeynep Abdullah ayrılacak

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, geçen 15 Eylül'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen dizi seyircinin beğenisini kazanmıştı. 

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Yaprak Dökümü yıldızı Masumlar Apartmanı'na katılıyor! Farah Zeynep Abdullah ayrılacak

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi 8 Haziran Salı akşamı 37. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanıyor. 

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Yaprak Dökümü yıldızı Masumlar Apartmanı'na katılıyor! Farah Zeynep Abdullah ayrılacak

Sezon finaline sayılı günler kala Masumlar Apartmanı'yla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

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Yaprak Dökümü yıldızı Masumlar Apartmanı'na katılıyor! Farah Zeynep Abdullah ayrılacak

Geçtiğimiz günlerde diziyle ilgili yapılan açıklamada Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı söylenmişti.

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