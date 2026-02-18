BIST 14.489
DOLAR 43,75
EURO 51,80
ALTIN 6.913,66
HABER /  EKONOMİ

Yapı Kredi "Dış Ticaret Finansmanı" araştırmasında 12. kez sektör lideri seçildi

Yapı Kredi "Dış Ticaret Finansmanı" araştırmasında 12. kez sektör lideri seçildi

Yapı Kredi, Euromoney tarafından gerçekleştirilen 'Dış Ticaret Finansmanı' araştırmasında, üst üste 12. kez 'Türkiye'nin Lider Bankası' seçildi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, araştırmanın 'Müşteri Hizmetleri', 'Ürün' ve 'Teknoloji' kategorilerinde birinciliğe layık görüldü.

Banka, araştırma sonuçlarına göre, Müşteri Hizmetleri kategorisinde üst üste üçüncü, Ürün kategorisinde ise üst üste ikinci kez lider oldu.

Yapı Kredi, araştırmada, üst üste 12. kez 'Türkiye'nin Lider Bankası' seçilirken, bu yıl Teknoloji kategorisinde de liderliğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dış ticaret finansmanı alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını belirtti.

Erdoğan, dünya çapında, dış ticaret alanında önemli bir kurum olan Euromoney'nin gerçekleştirdiği araştırma kapsamında, bu yıl da Türkiye'nin lider bankası seçildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

'12 yıldır aralıksız şekilde dış ticaret finansmanı alanında, bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Yapı Kredi olarak, firmalarımızın dış ticaret işlemlerini dijital bankacılık çözümlerimizle birleştirerek, kendilerine hız, şeffaflık ve kolaylık sunuyor, finansman çözümlerimizle uluslararası ticarette rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. Bu yıl Müşteri Hizmetleri, Ürün ve Teknoloji kategorilerinde elde ettiğimiz birincilikler, firmaların ihtiyacını doğru okuyan hizmet modelimizin, yenilikçi ürünlerimizin ve güçlü teknolojik altyapımızın somut bir göstergesi oldu. Özellikle Teknoloji kategorisindeki birinciliğimiz, son dönemde ivme kazandırdığımız teknoloji yatırımlarımızın ve dijitalleşme odağımızın müşterilerimize güçlü bir şekilde yansıdığını ortaya koydu.'

Bankanın uzun soluklu başarısının arkasında, güçlü bir ekip çalışması, derin uzmanlık ve ihtiyaçları doğru anlayan müşteri odaklı yaklaşımın bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, gelecek dönemde de 'bir adım önde' hizmet anlayışıyla müşterilerine en iyi deneyimi sunmak ve sektörde liderliği pekiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Barış Kurulu'na katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Barış Kurulu'na katılacak
TPAO ve Shell, Bulgaristan'ın Khan Tervel Sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı
TPAO ve Shell, Bulgaristan'ın Khan Tervel Sahasındaki arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzaladı
Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kuracak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 81 ilde 151 noktada ücretsiz iftar sofraları kuracak
Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar çıktı! 6 milyon TL ödeyecek
Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar çıktı! 6 milyon TL ödeyecek
TFF, Fuzul Tasarruf Finansman ile sponsorluk anlaşması imzaladı
TFF, Fuzul Tasarruf Finansman ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'sini karşılaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in CHP'sini karşılaştırdı
Fatih Erbakan'dan ittifak bombası! Seçimde bakın hangi partilerle ittifak yapacak
Fatih Erbakan'dan ittifak bombası! Seçimde bakın hangi partilerle ittifak yapacak
Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna konusundaki üçlü görüşmeler zorlu geçti
Rusya'dan kritik açıklama: Ukrayna konusundaki üçlü görüşmeler zorlu geçti
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin en hızlı metrosu yolcu rekoru kırdı
Bakan Uraloğlu duyurdu! Türkiye'nin en hızlı metrosu yolcu rekoru kırdı
Nevşehir'den korkunç haber! Anne baba ve 8 aylık bebek ölü bulundu
Nevşehir'den korkunç haber! Anne baba ve 8 aylık bebek ölü bulundu
Arnavutköy'de vahşet! 3 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
Arnavutköy'de vahşet! 3 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler
'Fenomen gurmeler' için yeni dönem! Artık bedava yiyip içemeyecekler