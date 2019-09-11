Yapay zekanın yeni marifeti! Twitter’dan gönderilen penis fotoğraflarını bulup siliyor
Twitter’da doğrudan mesaj gönderilen istenmeyen penis fotoğraflarına karşı yapay zeka devreye sokuldu.
ABD’de yürütülen çalışma, ekipte yer alan Kelsey Bressler’e bu yolla çıplak fotoğraflar gönderilmesinden hemen sonra başladı. Bressler, çıplak fotoğrafların istemediği halde birine gönderilmesiyle sokakta teşhircilik yoluyla cinsel tacizde bulunmanın aynı şey olduğu fikrine sahip.
Bressler’ın mesaj kutusuna gelen penis fotoğrafının ardından harekete geçen ekip şu an, tacizci içerikleri otomatik olarak tespit eden yapay zeka sistemini iyileştirme aşamasında.
Çalışma sırasında yapay zekanın eğitilebilmesi ve test edilebilmesi için Twitter’daki erkek kullanıcılardan, bilim insanları tarafından açılan hesabın DM kutusuna penis fotoğrafı göndermeleri istendi.
Bu çağrının yoğun şekilde karşılık bulması nedeniyle ekip bir süre sonra doğrudan mesajları dışarıya kapatmak zorunda kaldı.