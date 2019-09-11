Yapay zekanın yeni marifeti! Twitter’dan gönderilen penis fotoğraflarını bulup siliyor

ABD’de yürütülen çalışma, ekipte yer alan Kelsey Bressler’e bu yolla çıplak fotoğraflar gönderilmesinden hemen sonra başladı. Bressler, çıplak fotoğrafların istemediği halde birine gönderilmesiyle sokakta teşhircilik yoluyla cinsel tacizde bulunmanın aynı şey olduğu fikrine sahip.