Yapay zekanın ele geçireceği meslekler belirlendi
Yeni bir rapor ABD'de yapay zekanın yerini alması en muhtemel meslekleri ve işçileri ortaya koydu. Araştırmaya göre yapay zeka, gençlerin "kitaptan öğrendiği" bilgileri daha kolay taklit edebildiğinden gençler yapay zeka karşısında daha fazla risk altında.
Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar ve Ruyu Chen'in yaptığı araştırma, yapay zekanın üniversite düzeyindeki "kitap bilgilerini" simüle edebilmesi nedeniyle, 20'li yaşların başında ve ortasındaki gençlerin yapay zekaya en çok maruz kalan işlerde en ağır darbeyi alan grup olduğuna karşı da uyarıyor.
Raporda, yapay zekaya en fazla maruz kalan mesleklerde gençlerin istihdamı 2022'den Temmuz 2025'e kadar yüzde 6 azalırken, yaşlı çalışanlarda yüzde 6 ila 9 oranında arttığı bulundu.
CBS MoneyWatch'a konuşan Brynjolfsson, "Bu büyük dil modelleri, internet ve diğer yerlerdeki kitaplar, makaleler ve yazılı materyalle eğitiliyor" diyor.
Bu, birçok kişinin iş piyasasına girmeden önce üniversitelerde edindiği türden bir kitap bilgisi, bu yüzden [bununla]... Gençlerin sahip olduğu bilgi arasında çok fazla örtüşme var.
Ekonomistler yapay zeka kullanımının daha çok destekleyici bir rol oynadığı alanlarda, yani çalışanların yerine tamamen yerine geçmektense yardımcı olarak kullanıldığı yerlerde istihdamın arttığını belirtiyor.