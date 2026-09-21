Yapay zeka Süper Lig şampiyonluk kehanetini yeniden yazdı! Galatasaray'ın oranı çakıldı
Trendyol Süper Lig'de altıncı haftanın geride kalmasıyla birlikte yapay zeka modelleri şampiyonluk yarışına dair tahminlerini güncellerken, özellikle Galatasaray'ın kazanma ihtimaline biçilen oranlarda yaşanan belirgin gerileme dikkat çekti. İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonluk oranları...
Süper Lig'de 6. haftanın geride kalmasıyla birlikte yapay zeka modelleri şampiyonluk yarışına dair tahminlerini güncelledi. Bu yeni simülasyonlarda, Galatasaray'ın şampiyonluk oranında yaşanan sert ve beklenmedik düşüş futbol dünyasında şok etkisi oluşturarak tüm dengeleri altüst etti. İşte o analiz...
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı ve 19 gün sürecek milli ara başladı. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve yeni hocası Thomas Reis ile ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.
Fenerbahçe ise konuk ettiği Eyüpspor'u tarihe geçen bir sonuçla 8-0 mağlup etti. Galatasaray'ın yenildiği haftada eline liderlik şansı geçen Beşiktaş ise deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup oldu ve liderlik fırsatını geri tepti.
Maçların tamamlanmasıyla birlikte yapay zeka, Süper Lig için yaptığı şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.
TRABZONSPOR'UN ORANI YÜKSELDİ
Binlerce kez simüle edilen Süper Lig'de Trabzonspor'un sezonu 4. bitireceği tahmin edildi. Bordo-mavililerin 63 puan toplayacağı öngörülürken, Karadeniz devinin geçtiğimiz hafta yüzde 1.4 olan şampiyonluk ihtimali, Galatasaray galibiyetiyle 4.1'e yükseltildi.
BEŞİKTAŞ'IN 71 PUAN TOPLAYACAĞI BELİRTİLDİ
Yapay zeka, Süper Lig'de sezonu 3. bitirecek takımın Beşiktaş olacağını tahmin etti. Siyah-beyazlıların 71 puan toplayacağı öngörüldü. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 16.9 olarak verildi.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ YÜKSELDİ
Yapay zeka, 8-0'lık Eyüpspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin sezonu 75 puanla ikinci sırada tamamlayacağını tahmin etti. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta yüzde 18.2 olan şampiyonluk ihtimali ise yüzde 25.6'ya yükseltildi.
GALATASARAY YİNE FAVORİ AMA ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ DÜŞTÜ
Şampiyonluğun favorisi olarak ise yine Galatasaray gösterildi. Sarı-kırmızılıların sezonu 79 puanla zirvede tamamlayacağı tahmin edildi. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalinin yüzde 61'den yüzde 52.7'ye düşmesi ise en çok dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.