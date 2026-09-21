Yapay zeka Süper Lig şampiyonluk kehanetini yeniden yazdı! Galatasaray'ın oranı çakıldı

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi kapandı ve 19 gün sürecek milli ara başladı. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve yeni hocası Thomas Reis ile ilk maçından galibiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe ise konuk ettiği Eyüpspor'u tarihe geçen bir sonuçla 8-0 mağlup etti. Galatasaray'ın yenildiği haftada eline liderlik şansı geçen Beşiktaş ise deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup oldu ve liderlik fırsatını geri tepti.



Maçların tamamlanmasıyla birlikte yapay zeka, Süper Lig için yaptığı şampiyonluk tahmininde güncellemeye gitti.