BIST 10.747
DOLAR 40,65
EURO 47,16
ALTIN 4.395,45

Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti

|
Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti

Süper Lig'de 2025/26 sezonu için heyecan başladı. Yapay zeka, Süper Lig başlamadan şampiyonu ve küme düşecek takımları tahmin etti

Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti - Resim: 1

8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçla start alacak Süper Lig için yapay zeka bir simülasyon yaptı.

111
Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti - Resim: 2

Euro Club Index'in çalışmasında şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı.İşte yapay zekanın Süper Lig tahmini:

211
Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti - Resim: 3

18 - GENÇLERBİRLİĞİ | 34 PUAN

17- KOCAELİSPOR | 34 PUAN

16- EYÜPSPOR | 39 PUAN 

15- GAZİANTEP FK | 39 PUAN

14- ANTALYASPOR | 40 PUAN

311
Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti - Resim: 4

13- FATİH KARAGÜMRÜK | 41 PUAN

12- ÇAYKUR RİZESPOR | 41 PUAN

11- GÖZTEPE | 41 PUAN

10- KAYSERİSPOR | 42 PUAN

411