Yapay zeka, Süper Lig öncesi bu sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlarını tahmin etti
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Süper Lig'de 2025/26 sezonu için heyecan başladı. Yapay zeka, Süper Lig başlamadan şampiyonu ve küme düşecek takımları tahmin etti
8 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki maçla start alacak Süper Lig için yapay zeka bir simülasyon yaptı.
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Euro Club Index'in çalışmasında şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı.İşte yapay zekanın Süper Lig tahmini:
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18 - GENÇLERBİRLİĞİ | 34 PUAN
17- KOCAELİSPOR | 34 PUAN
16- EYÜPSPOR | 39 PUAN
15- GAZİANTEP FK | 39 PUAN
14- ANTALYASPOR | 40 PUAN
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13- FATİH KARAGÜMRÜK | 41 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR | 41 PUAN
11- GÖZTEPE | 41 PUAN
10- KAYSERİSPOR | 42 PUAN
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