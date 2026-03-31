Yapay zeka sonucu yazdı: Milli Takım Kosova karşısında ne yapar? Gol atacak isimler...
Dünya Kupası bileti için nefesler tutulmuşken, yapay zekadan kritik hamle geldi. Ay-Yıldızlıların play-off finalindeki kaderini analiz eden teknoloji, Türkiye - Kosova mücadelesinin skorunu ve kazananını tahmin etti. İşte dev veri tabanlarına ve istatistiklere dayanarak açıklanan o çarpıcı maç sonucu...
Geçmişteki 2-0 ve 4-1’lik zaferler referans alındı, dev veri tabanları tarandı. Yapay zeka, Türkiye - Kosova play-off finalinin kaderini çizdi. Milli Takım’ın kader maçına dair en çarpıcı istatistikler ve turu geçmemiz halinde karşılaşacağımız rakiplerin analizi...
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükselmişti.
Kosova ise Slovakya'yı 7 golün atıldığı maçta 4-3 mağlup ederek finale yükseldi.
YAPAY ZEKA'DAN SKOR TAHMİNİ
Yapay zeka, bu akşam oynanacak karşılaşmada Türkiye'yi tecrübe ve kalitesiyle daha avantajlı buldu.
ChatGpt'ye göre Türkiye bu akşam Kosova'yı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup edecek.
Skorun gerekçesi olarak A Milli Takımımızın kadro kalitesinin ve özellikle hücum hattının Kosova’ya göre daha zengin olması gösterildi.
Milli Takım'ın Montella döneminde bu tarz maçlarda gol yese de reaksiyon verebildiğinin altını çizen yapay zeka, bu sebeple maçın 2-1 Türkiye lehine sonuçlanacağını ifade etti.
Yapay zeka, karşılaşmada gol atacak isimleri de paylaştı.