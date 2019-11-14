Yapay zeka sayesinde 143 yeni meslek ortaya çıkıyor! Çocuğunuz dijital terzi olabilir
Yakın gelecekte yapay zeka sayesinde 143 yeni meslek ortaya çıkacağını Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı Dr. Şebnem Özdemir, açıkladı.
Yakın geleceğin en çok konuşulan meslekleri arasında, trol yuvası tespit uzmanı, akıllı ev tasarım yöneticisi, dijital terzi, dijital terapist, robo psikolog, yer alabilir. Bu mesleklerin hepsinin ortak özelliği ise yapay zeka. Bu dönüşümle içerisinde veri olmayan bir mesleğin bulunmayacağını ifade eden İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Dr. Şebnem Özdemir, dijitalleşmeyle birlikte kazanılan bilgi ve deneyimlerin mesleklerde değişim yaratacağını söyledi.
Yapay zekanın hayatımızda çok eskiden beri var olan bir kavram olduğunu kaydeden İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğr. Üy. Dr. Şebnem Özdemir, “Bu kavramın meslekler üzerindeki etkisini de son dönemde çok şiddetli şekilde hissediyoruz. Bunun nedeni ise mesleklerde daha kolay ve daha odaklanılabilir noktaları ortaya çıkarması.
Yapay zeka bizim veriyi işlemedeki önemli bir aracımız. Dolayısıyla gelecekte içinde veri olmayan bir meslek bulunmayacak. Bunun için yapay zeka ile dolaylı ya da doğrudan desteklenmeyecek bir mesleğin varlığını söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Gelecekte adını hiç duymadığımız mesleklerin ortaya çıkacağını belirten Dr. Şebnem Özdemir şunları söyledi: