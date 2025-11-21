Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi
Yapay zekaya göre, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen Milli Takımımız yüzde 52 ihtimalle turnuvaya katılabilir.
2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'nın rakibi oldu. Türkiye'de oynanacak maçı kazanması durumunda Ay-Yıldızlı ekip, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.
IRAK İÇİN YÜZDE 63 İHTİMAL VERDİLER
Football Rankings'in yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu simülasyondan Türkiye için çarpıcı bir tahmin geldi. Football Rankings'in simülasyonuna göre play-off eşleşmelerinin ardından Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takım. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya ile Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.
LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA İTALYA VAR
Listenin 2. sırasında ise İtalya geliyor. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasına verilen ihtimal yüzde 62 oldu. İtalya play-off turu yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacak.
Gök Mavililer bu turu geçmesi durumunda Galler-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.