Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi

IRAK İÇİN YÜZDE 63 İHTİMAL VERDİLER

Football Rankings'in yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu simülasyondan Türkiye için çarpıcı bir tahmin geldi. Football Rankings'in simülasyonuna göre play-off eşleşmelerinin ardından Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takım. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya ile Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.