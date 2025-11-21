BIST 10.923
Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi

Yapay zekaya göre, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşen Milli Takımımız yüzde 52 ihtimalle turnuvaya katılabilir.

Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi - Resim: 1

2026 Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Takım, Romanya'nın rakibi oldu. Türkiye'de oynanacak maçı kazanması durumunda Ay-Yıldızlı ekip, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle deplasmanda oynayacak.

Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi - Resim: 2

IRAK İÇİN YÜZDE 63 İHTİMAL VERDİLER

Football Rankings'in yapay zeka aracılığıyla oluşturduğu simülasyondan Türkiye için çarpıcı bir tahmin geldi. Football Rankings'in simülasyonuna göre play-off eşleşmelerinin ardından Irak, yüzde 63 ile Dünya Kupası'na katılmaya en yakın takım. Doğrudan play-off finaline kalan Irak, Bolivya ile Surinam maçının galibiyle karşılaşacak.

Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi - Resim: 3

LİSTENİN İKİNCİ SIRASINDA İTALYA VAR

Listenin 2. sırasında ise İtalya geliyor. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılmasına verilen ihtimal yüzde 62 oldu. İtalya play-off turu yarı finalinde Kuzey İrlanda ile oynayacak. 

Yapay zeka Milli Takım için Dünya Kupası ihtimalini verdi - Resim: 4

Gök Mavililer bu turu geçmesi durumunda Galler-Bosna Hersek karşılaşmasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

