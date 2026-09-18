Yapay zeka ile kişisel bilgilerinizi paylaşıyorsanız dikkat!Tehlikeli olabilir...

ChatGPT, Gemini, Copilot ve Claude gibi yapay zeka sohbet botlarının günlük hayattaki kullanımı hızla yaygınlaşıyor.

E-posta hazırlamaktan bilgi edinmeye, sağlıkla ilgili sorular sormaktan iş süreçlerine kadar pek çok alanda kullanılan bu araçlar, kullanıcıların kişisel ve hassas verilerini paylaşması konusunda da yeni gizlilik risklerini beraberinde getiriyor.

Elon Üniversitesi Dijital Geleceği Hayal Etme Merkezi Direktörü Lee Rainie, büyük dil modellerinin (LLM) kullanımının dikkat çekici bir hızla arttığını belirterek, bu araçların insanların sosyal yaşamlarına nasıl dahil olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar ise yapay zeka sohbet botlarıyla yapılan görüşmelerde paylaşılan bilgilerin kapsamına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Stanford İnsan Odaklı Yapay Zeka Enstitüsü'nün yakın tarihli araştırmasında, ABD'nin önde gelen altı yapay zeka sohbet botu geliştiricisinin gizlilik politikaları incelendi.

Araştırmada OpenAI'ın ChatGPT'si, Google'ın Gemini'si, Anthropic'in Claude'u, Amazon'un Nova'sı, Meta'nın Meta AI'ı ve Microsoft'un Copilot'u ele alındı.

Araştırmaya göre; söz konusu şirketlerin tamamı, müşteri görüşmelerini varsayılan olarak modellerini eğitmek veya geliştirmek amacıyla kullanabiliyor.

Bazı şirketlerin bu verileri uzun süre saklayabildiği de belirtildi.

Siber güvenlik uzmanı George Kamide, kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarına aktardıkları bilgilerin ne kadar süreyle saklanabileceğini, analiz edilebileceğini veya yeniden kullanılabileceğini yeterince dikkate almadığını söyledi.

Kamide'ye göre kullanıcı girdileri bazı LLM'lerin eğitilmesi veya ince ayar süreçlerinde kullanılabiliyor. Bu durum, kişisel tanımlayıcılar, hassas veriler veya gizli bilgilerin kullanıcıların kontrolü dışındaki veri kümelerinin bir parçası haline gelmesi riskini doğurabiliyor.

KİŞİSEL BİLGİLER

Uzmanlara göre yapay zeka sohbet botlarına tam ad, ev adresi, telefon numarası, sosyal güvenlik numarası, pasaport veya ehliyet bilgileri gibi kişiyi doğrudan tanımlayabilecek verilerin girilmemesi gerekiyor.

Bilgi güvenliği uzmanı George Al-Koura, bu tür bilgilerin paylaşılmasının verilerin kayıt altına alınması veya kişisel verilerin istenmeyen şekillerde işlenmesi riskini artırabileceğini belirtti.

Aynı risk, sohbet botlarına yüklenen dosyalar için de geçerli. Örneğin özgeçmiş düzenlemek amacıyla bir yapay zeka aracından yardım alınacaksa, belgeye kişisel tanımlayıcı bilgilerin eklenmemesi öneriliyor.

MAHREM VE ÖZEL BİLGİLER

Sohbet botlarının insan benzeri iletişim kurması, kullanıcıların arama motorlarına kıyasla daha fazla kişisel bilgi paylaşmasına neden olabiliyor.

Uluslararası Gizlilik Profesyonelleri Birliği (IAPP) Yapay Zeka Yönetişimi Merkezi Genel Müdürü Ashley Casovan, bu durumun kullanıcılar açısından yanlış bir güvenlik algısı oluşturabileceğine dikkat çekti.

Düşünceler, davranışlar, ilişkiler veya ruhsal durum gibi kişisel konulara ilişkin bilgilerin de sohbet botlarıyla paylaşılmadan önce dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.

Uzmanlar, bazı durumlarda bu tür bilgilerin hukuki süreçlerde de gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

TIBBİ BİLGİLER

Yapay zeka sohbet botlarının sağlık alanındaki kullanımı da giderek artıyor. KFF'nin 2024 tarihli araştırmasına göre yetişkinlerin yaklaşık altıda biri sağlık bilgisi veya tavsiyesi almak için ayda en az bir kez yapay zeka sohbet botlarına başvuruyor.

Uzmanlar, bu araçların sağlık konularını anlamaya yardımcı olabileceğini ancak kişisel tıbbi bilgilerin paylaşılması açısından gizlilik riskleri taşıdığını belirtiyor.

Sağlık kayıtları dahil olmak üzere kişisel tıbbi bilgilerin sohbet botlarına aktarılmaması, gerekli durumlarda ise komutlardaki kişisel tanımlayıcıların çıkarılması tavsiye ediliyor.

ŞİRKET VE İŞ BİLGİLERİ

Yapay zeka araçlarının iş hayatında kullanımında da veri güvenliği önem taşıyor.

Uzmanlar; şirket içi raporlar, müşteri bilgileri, kaynak kodları, ticari sırlar ve gizlilik sözleşmeleriyle korunan bilgilerin sohbet botlarına yüklenmemesi gerektiğini belirtiyor.

Al-Koura, ortak altyapılar üzerinde çalışan yapay zeka platformlarında girilen bilgilerin model geliştirme süreçlerinde kullanılabileceğine dikkat çekerek, tek bir hassas komutun dahi sözleşmesel veya düzenleyici yükümlülükler açısından sorun yaratabileceğini ifade etti.

FİNANSAL BİLGİLER

Maaş bordroları, banka ve yatırım hesap bilgileri, kredi kartı verileri, vergi beyannameleri ve gelir belgeleri de yapay zeka sohbet botlarıyla paylaşılmaması gereken bilgiler arasında yer alıyor.

Kentucky Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Hizmetleri birimi, yapay zekanın genel finansal bilgiler sağlayabileceğini ancak kişisel finansal verilerin paylaşılmasının veri güvenliği açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Finans yazarı Adam Hayes de finansal belgelerin açığa çıkmasının dolandırıcılık ve şantaj gibi risklere yol açabileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE PAYLAŞILAN BİLGİLER İÇİN NE YAPILABİLİR?

Uzmanlara göre bir yapay zeka sohbet botuyla daha önce paylaşılmış bilgilerin tamamen geri alınması her zaman mümkün olmayabilir.

Kamide, verilerin model eğitimi süreçlerine dahil edilmesi halinde bunların "gerçek anlamda geri alınamayabileceğini" belirtti. Bununla birlikte, hesabın ele geçirilmesi gibi durumlarda sohbet geçmişinin silinmesinin ek bir güvenlik önlemi olabileceğini söyledi.

Kullanıcıların ayrıca kullandıkları yapay zeka platformlarının gizlilik ayarlarını incelemesi öneriliyor. Sohbet geçmişinin kapatılması veya konuşmaların model eğitimi amacıyla kullanılmasını engelleyen seçeneklerin bulunması halinde bu ayarlar tercih edilebiliyor.

IAPP'den Casovan, farklı yapay zeka araçlarının verileri saklama ve "hatırlama" biçimlerinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, kullanıcıların hangi bilgilerin nasıl işlendiğini ve kimlerin erişebileceğini kontrol etmesinin önemine dikkat çekti.

Uzmanların temel önerisi ise yapay zeka sohbetlerini tamamen özel bir alan olarak görmemek. Al-Koura, kullanıcıların hassas bilgileri paylaşmadan önce "Bunu herkesin görmesinden rahatsız olur muydum?" sorusunu kendilerine sormalarını öneriyor.

Ayrıca komut hazırlanırken gerçek isimler yerine takma adlar, ayrıntılı bilgiler yerine daha genel ifadeler kullanılması da kişisel ve kurumsal verilerin korunmasına yardımcı olabilir.