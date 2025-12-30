BIST 11.151
POLİTİKA

Yapay zeka ile hazırlanan Erdoğan videosu sosyal medyada ilgi gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukluk ve gençlik fotoğraflarının da yer aldığı ve yapay zeka ile hazırlanan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kırıkkale Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlyas Şen, yapay zeka ile hazırladığı video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görsel bir biyografisini hazırladı.

Sosyal medya platformu Instagram'da yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluk yılları, düğün görüntüleri, öğrencilik ve futbol geçmişinin yanı sıra cezaevi günleri de bulunuyor.

Şen, videonun sonunda Erdoğan’ı kendisi ile yan yana geldiği hali tasvir ediyor. Yapay zeka ile gerçek fotoğraflar kullanılarak hazırlanan video çok izlenenler arasına girdi.

