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Yapay zeka Grok sövmeye başladı Türkiye erişim engeli için BTK'ya başvurdu

Yapay zeka Grok sövmeye başladı Türkiye erişim engeli için BTK'ya başvurdu

Elon Musk'un yapay zekası Grok sosyal medyada sövmeye başlayınca erişim engeli istendi. X adlı sosyal medya platformunun yapay zeka aracı Grok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok kullanıcıya hakaret etti. Yaşanan kriz sonrası hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok hakkında soruşturma başlattı. BTK erişim engeli getiriyor.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda kullanılan yapay zeka aracı Grok, büyük bir krize neden oldu. Son güncellemesi ile ana avrat küfürler etmeye başlayan Grok, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı çok sayıda isim için de hakaret dolu ifadeler kullandı.

GROK için erişim engeli talebi
Söz konusu durumun ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında erişim engeli kararı aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
-"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi." 

Grok'un paylaşımlarının farkındayız
Şirket, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Grok'un son paylaşımlarının farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edilmemizin ardından xAI, Grok'un nefret söylemlerine engel olmak için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Grok bu hafta Polonya Başbakanı Donald Tusk'a yöneltilen sorulara yanıt olarak "lanet olası bir hain" ifadelerini kullanmıştı. 

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