BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,18
ALTIN 5.955,12
HABER /  EKONOMİ

Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi

Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi

Adana'da yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çileğin yüzde 30'u İngiltere, Malezya, Singapur, Suudi Arabistan, Rusya, Kazakistan ve Mauritus'a ihraç edildi.

Abone ol

Bilgi iletişim teknolojileri ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ, geçen yıl Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri AŞ iştirakiyle Karataş ilçesinde 50 dönüm alanda sera kurarak tarım sektöründe de çalışma yapmaya başladı.

Kurulan topraksız serada, dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler aracılılığıyla sıcaklık, pH değeri ve nem gibi çok sayıda veri analiz edilerek çilek üretimi yapılıyor.

Yapay zeka destekli uygulama sayesinde analiz edilen verilerle çileğin hastalık, beslenme ve hasat durumu yakından takip ediliyor.

Üretimden hasada kadar tüm süreçlerin yakından takip edildiği serada 2024 Kasım-2025 Temmuz döneminde toplanan 450 ton çileğin yüzde 30'u İngiltere, Malezya, Singapur, Suudi Arabistan, Rusya, Kazakistan ve Mauritus'a gönderildi.

"Teknolojiyi kullandıkça verimin daha da arttığını görüyoruz"

Cetwell Bilgi Teknolojileri ve Zirai Sistemler Danışmanlık Hizmetleri AŞ Satış Direktörü Murat Karakuş, AA muhabirine, son dönemde günlük hayata giren yapay zekanın en verimli kullanım alanlarından birinin de tarım olduğunu söyledi.

Kurdukları serada her konuda yapay zekadan destek aldıklarını dile getiren Karakuş, şöyle devam etti:

"Tarımda yapay zeka uygulamalarının meyvelerini almaya başladık. İlk olarak gübreleme sistemlerini adapte ettiğimiz yazılım ve teknolojik eklentilerle verim artışını gözlemledik. Seradaki sensörler, kameralar bizim sahadaki birer çalışanımız oluyor. Anlık olarak veri sundukları için gübre miktarı, verilecek mineral tipi, ısı, nem, suyun pH değeri gibi birçok anlık takip edilmesi gereken değere müdahale etme şansımız var. Bu teknolojiyi kullandıkça verimin daha da arttığını görüyoruz."

İhracat oranlarını yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karakuş, bu tür teknoloji kullanılan sera yatırımlarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı
Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı
Uçağı kaçırmaya çalıştı, havalanamadan kaza yaptı! Gözaltına alındı
Uçağı kaçırmaya çalıştı, havalanamadan kaza yaptı! Gözaltına alındı
Vücudunun yüzde 26'sı yandı! İşitme engelli genç yaşadığı kabusu unutamıyor
Vücudunun yüzde 26'sı yandı! İşitme engelli genç yaşadığı kabusu unutamıyor
AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu terör örgütü PKK ve SDG detayı
AK Parti süreç raporunu TBMM'ye sundu terör örgütü PKK ve SDG detayı
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
ÖSYM hafta sonu 3 sınav düzenleyecek
Macron: Putin ile görüşmek yeniden gerekli hale gelebilir
Macron: Putin ile görüşmek yeniden gerekli hale gelebilir
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma! Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Renault SA'nın kredi notu "BBB-"ye yükseldi
Renault SA'nın kredi notu "BBB-"ye yükseldi
Macron, Ukrayna konusunda Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini belirtti
Macron, Ukrayna konusunda Putin ile görüşmenin yeniden gerekli hale geleceğini belirtti
Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu
Bakan Tunç'tan sanal bahis açıklaması! Yeni düzenlemeyi duyurdu
Sıfır araç pazarı tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşacak
Sıfır araç pazarı tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşacak