'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı
GÜMÜŞHANE'de nalbur dükkanı işleten Yusuf Ayvazoğlu, satın aldığı elektrikli bisikletin kırılması üzerine yaptığı araç görenleri şaşırttı.
İlçe merkezinde yaklaşık 10 yıldır nalbur dükkanı çalıştıran 48 yaşındaki Ayvazoğlu, getir götür işleri için piyasada satılan elektrikli bisikletlerden bir tane aldı.
Bir süre sonra aldığı bisikletin plastik aksamlı parçaları kırılınca kendisine sağlam bir bisiklet yapmaya karar veren Ayvazoğlu kollarını sıyırarak araştırmaya başladı.
Ayvazoğlu, Demir doğrama işi yapan bir arkadaşından yardım alarak kendi özgün elektrikli bisikletini yapmaya başladı.
Ayvazoğlu, eksiksiz şekilde yaptığı 2 ve 3 tekerlekli elektrikli bisikletleri piyasadan talep gelince satışına da başladı.