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'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı

GÜMÜŞHANE'de nalbur dükkanı işleten Yusuf Ayvazoğlu, satın aldığı elektrikli bisikletin kırılması üzerine yaptığı araç görenleri şaşırttı.

'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı

İlçe merkezinde yaklaşık 10 yıldır nalbur dükkanı çalıştıran 48 yaşındaki Ayvazoğlu, getir götür işleri için piyasada satılan elektrikli bisikletlerden bir tane aldı. 

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'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı

Bir süre sonra aldığı bisikletin plastik aksamlı parçaları kırılınca kendisine sağlam bir bisiklet yapmaya karar veren Ayvazoğlu kollarını sıyırarak araştırmaya başladı.

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'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı

Ayvazoğlu, Demir doğrama işi yapan bir arkadaşından yardım alarak kendi özgün elektrikli bisikletini yapmaya başladı.

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'Yapamazsın' diyenlere inat yaptı! Şimdi sipariş yağıyor: Son halini gören şaştı kaldı

Ayvazoğlu, eksiksiz şekilde yaptığı 2 ve 3 tekerlekli elektrikli bisikletleri piyasadan talep gelince satışına da başladı.

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