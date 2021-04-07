'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia
KONYA'da geçtiğimiz günlerde yol kenarında ölü bulunun 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan'ın annesi Sema İlhan korkunç bir iddiayı ortaya attı.
Olay, geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan’ın, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu.
İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesi’nde toprağa verildi.
Olayla ilgili genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B., ile arkadaşı Serkan Ş., ve onun babası Abdullah Ş., gözaltına alındı.
Batuhan B. ifadesinde genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, ''Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti." dedi.