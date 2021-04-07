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'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia

Demirören Haber Ajansı
'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia

KONYA'da geçtiğimiz günlerde yol kenarında ölü bulunun 20 yaşındaki Bahriye Buket İlhan'ın annesi Sema İlhan korkunç bir iddiayı ortaya attı.

'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia

Olay,  geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan’ın, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. 

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'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia

 İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesi’nde toprağa verildi.

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'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia

Olayla ilgili genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B., ile arkadaşı Serkan Ş., ve onun babası Abdullah Ş., gözaltına alındı. 

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'Yapamam dedim, yap dedi' yazmıştı! Bahriye Buket İlhan’ın annesinden korkunç iddia

Batuhan B. ifadesinde genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, ''Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti." dedi. 

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