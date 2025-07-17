Yangında kaçan otel müdürü Emir Aras mahkemede vicdan yaptı! Bunu istedi...

OTELİN GENEL MÜDÜRÜ TAHLİYESİNİ TALEP ETMEDİ

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü ve otelin sahibinin damadı olan Emir Aras tahliyesini talep etmedi. Tutuklu sanık Emir Aras şunları söyledi:

"Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım"