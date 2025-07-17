Yangında kaçan otel müdürü Emir Aras mahkemede vicdan yaptı! Bunu istedi...
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin can verdiği otel yangını faciasına ilişkin dava sürüyor. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras tahliyesini talep etmedi ve "Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım" dedi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin davanın 10'uncu celsesi başladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin salonunda yapılan duruşma için çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
ARA KARAR BEKLENİYOR
Davada, aralarında otel işletmecileri, şirketin yönetim kurulu üyeleri, teknik ve idari kadro, iş güvenliği uzmanları ile Bolu İl Özel İdaresi'nden bazı yetkililerin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık hakim karşısına çıkıyor. Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmanın ardından ara kararları açıklaması bekleniyor.
OTELİN GENEL MÜDÜRÜ TAHLİYESİNİ TALEP ETMEDİ
Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü ve otelin sahibinin damadı olan Emir Aras tahliyesini talep etmedi. Tutuklu sanık Emir Aras şunları söyledi:
"Yaşanan bu acıdan dolayı çok üzgünüm. Keşkelerim çok fazla, pişmanlıklarım çok fazla. Kendimi savunacak bir şey bulmuyorum. Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım"
Otel'in sahibi Halit Ergül ise kendini savunacak halde olmadığını ifade ederek sonradan savunma yapacağını belirtti.
EMİR ARAS'IN YANGINDAN AİLESİYLE KAÇIŞI KAMERADA
Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül'ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, geçtiğimiz günlerde duruşmada yaptığı savunmada, "Saat 03.32'de eşim 'Dışarıdan sesler geliyor' dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, 'Koş kızı al, yangın var galiba' dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.