Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye eri tutuklandı! Kız arkadaşının ifadesi şoke etti

T.G'nin ifadesinde, olay gecesi itfaiyede arkadaşlarıyla olduğunu, apartmanın WhatsApp grubunda "Binada doğal gaz kokusu geliyor" yazışmaları üzerine eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı birkaç kez çaldığını, kapının açılmaması üzerine itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini söylediği öğrenildi.