Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı'nın alev alev yanan Bodrum'da verdiği pozlara Deniz Akkaya'dan tepki yağdı.
2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla birliktelik yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Subaşı, geçtiğimiz ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.
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Ayrılık haberiyle gündeme damgasını vuran Subaşı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurdu.
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3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından Türkiye'ye döndü
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Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu.
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