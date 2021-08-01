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Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı'nın alev alev yanan Bodrum'da verdiği pozlara Deniz Akkaya'dan tepki yağdı.

Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla birliktelik yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Subaşı, geçtiğimiz ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

Ayrılık haberiyle gündeme damgasını vuran Subaşı geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyurdu. 

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Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından Türkiye'ye döndü

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Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

Subaşı son olarak yangınların bulunduğu Bodrum'a bir grup arkadaşı ve sevgilisiyle tatil için uçtu.

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