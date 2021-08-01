Yangın yerinde Türk bayraklı skandal poz! Deniz Akkaya'dan Şeyma Subaşı'na tepki: Yatak odası...

2018'de Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından İtalyan Guido Senia'yla birliktelik yaşamaya başlayan ancak aradığı mutluluğu yine bulamayan Subaşı, geçtiğimiz ocak ayında Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açtı.