Yangın süsü vermişler! Elazığ'daki cinayette yeni gelişme
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri sanılan çiftin otopside silahla öldürüldüklerinin ortaya çıkmasının ardından yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.
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Koçyiğitler köyünde 8 Eylül'de yangın çıkan evlerinde Hayriye ve Ağa Üykü çiftinin ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, otopside çiftin silahla vurularak öldürüldüğünün belirlenmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.