Yangın işte böyle yayılıyor! İnanılmaz görüntüler

Türkiye, yurdun dört bir yanından gelen yangın haberleriyle sarsılıyor. Isparta'da akşam saatlerinde cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü yangının kısa sürede nasıl yayıldığını gösteriyor.

ISPARTA'da akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alanda ektili oldu.

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken cep telefonuyla çekilen bir görüntü yangının kısa sürede nasıl yayıldığını gösteriyor. Alevler içinde kalan bir ağaç alev topuna dönerken fırlayan kozalak metrelerce uzaktaki bir başka alanı kısa sürede alevler içinde bırakıyor.