BIST 10.588
DOLAR 40,55
EURO 47,32
ALTIN 4.337,81

Yangın bölgesine karpuz taşıdı! O vatandaş vefasızlıarı da akıllara getirdi...

|
Yangın bölgesine karpuz taşıdı! O vatandaş vefasızlıarı da akıllara getirdi...

Günlerdir ciğerlerimiz yanıyor. Etkileşim uğruna yapılan bilinçsiz paylaşımların gölgesinde, bir vatandaş sessizce örnek bir davranış sergileyerek manavından getirdiği karpuzları yangın bölgesindeki görevlilere ulaştırdı.

Yangın bölgesine karpuz taşıdı! O vatandaş vefasızlıarı da akıllara getirdi... - Resim: 1

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla mücadele sürerken, dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri bir manav esnafından geldi. Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. 

16
Yangın bölgesine karpuz taşıdı! O vatandaş vefasızlıarı da akıllara getirdi... - Resim: 2

Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.

26
Yangın bölgesine karpuz taşıdı! O vatandaş vefasızlıarı da akıllara getirdi... - Resim: 3

Sosyal medyada bilinçsizce yapılan "etkileşim odaklı" paylaşımların aksine, duyarlı bir vatandaş görevli personelin yanında olduğunu gösterdi. Kendi manavında satışa sunduğu karpuzları yangın bölgesine taşıyan vatandaş, personelin hem moralini yükseltti hem de ihtiyaçlarına destek oldu.

36
Yangın bölgesine karpuz taşıdı! O vatandaş vefasızlıarı da akıllara getirdi... - Resim: 4

TAKDİRLE KARŞILANDI

Olay, toplumun yardımsever yönünü ve birlik duygusunu bir kez daha ortaya koyarken, örnek davranış kısa sürede çok sayıda kişi tarafından takdirle karşılandı.

46