Yangın bölgesine giden tanker devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale için su taşıyan tanker, Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi; kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı.Abone ol
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Bir firmaya ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan iki kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.