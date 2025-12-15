BIST 11.465
Yandex Türkiye "İşletme Hesabım" özelliğini mobil uygulamaya entegre etti

Yandex Türkiye, "İşletme Hesabım" özelliğini Yandex Maps mobil uygulamasına entegre ederek işletme sahiplerinin şirket profillerini telefondan ekleyip yönetmesini sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işletmeler, yeni güncelleme ile Yandex'in coğrafi hizmetler platformundaki milyonlarca aktif kullanıcısına doğrudan ulaşma ve görünürlüklerini artırma imkanı buluyor.

Açıklanan yeni özellik sayesinde işletme sahipleri, işletmelerini haritaya kolayca ekleyebiliyor ve anında işletmenin doğrulanmış sahibi haline gelebiliyor. Eğer bir işletme zaten Yandex Maps üzerinde bulunuyorsa, kolayca sahiplik talep edilebiliyor ve hızlıca bir SMS veya görüntülü doğrulama ile teyit edilebiliyor. Müşterilerin firmayı çok daha kolay bulabilmesi için kurulum sırasında işletme kategorisinin doğru seçilmesi de büyük önem taşıyor.

Mobil işletme profilleri sayesinde işletme sahipleri, hareket halindeyken bile dijital varlıklarını tamamen kontrol edebiliyor. Adres, telefon numarası, web sitesi, çalışma saatleri ve sosyal medya bağlantıları gibi temel işletme bilgilerini güncelleyebiliyor. İşletme sahipleri ürün ve hizmetleri sergileyecek fotoğraf, video ve şirket logoları gibi içerikleri yükleyebilirken, kullanıcı yorumlarına da doğrudan yanıt vererek müşterilerle etkileşim kurabiliyor. Bu sayede işletme sahipleri tüm bu işlemlerle ilgili bildirimler ve e-postalar alarak profilleriyle ilgili gelişmelerden haberdar oluyor.

İşletme profilini güncel tutan işletmeler, profilin güvenilirliğini artıran ve teyit eden "İşletme Sahibi Tarafından Doğrulandı" rozetine sahip oluyor.

Yandex Maps'teki profillerin doğrulu, özel veri toplama, işletme sahiplerinin doğrudan katkıları ve kullanıcılar tarafından oluşturulan raporları birleştiren sistematik bir süreç sonucu teyit ediliyor. Yalnızca 2025'te, bu süreç sayesinde 1 milyon 250 bin yeni işletme kaydı oluşturuldu ve yarım milyondan fazla profil güncellendi.

