Yanardağ patlaması sonrası tsunaminin vurduğu Tonga ile bağlantı koptu! Başbakana ulaşılamıyor
Yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile iletişim kesildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Tonga'da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağ patlamasının ardından oluşan tsunaminin vurduğu ada ülkesi Tonga ile sağlıklı iletişim kuramadıklarını bildirdi. Radyo Yeni Zelenda'da yer alan habere göre, Başbakan Ardern, Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağının dün aktif hale gelmesi nedeniyle oluşan tsunaminin etkili olduğu Tonga'daki durumla ilgili açıklama yaptı.
Tonga Başbakanı'na ulaşılamıyor
Ardern, ellerinde, Tonga'da meydana gelen bir yaralanma veya ölümle ilgili rapor olmadığını, yerel cep telefonlarının çalışmadığını ve Tonga Başbakanına ulaşamadığını belirtti.
Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ve Dışişleri Bakanlığının ülkede neyin gerekli olduğunu ve nasıl yardım edileceğini belirlemek için çalıştığını ifade eden Ardern, ihtiyaç duyulması halinde haberleşmeyi sağlayan denizaltı kablosunun onarımında her türlü yardımı sağlayacaklarını bildirdi.
Volkanik küller nedeniyle havadan yardım imkanı bulunamazsa donanma gemilerini yardıma göndereceklerini belirten Ardern, "Bölgeye gitmek için donanma gemilerine ihtiyaç duyulabilir. O gemilerin yelken açması için hazırlanıyoruz. Şu anda yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.