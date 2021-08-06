BIST 1.429
DOLAR 8,62
EURO 10,16
ALTIN 491,95

Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından hemen sonra ekipler tarafından alınan Remzi Solak’a yakınları günlerce aramasına rağmen ulaşamadı. Solak'a ulaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu

Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu

Manavgat ilçesi Sevinç Mahallesi’nden yaklaşık 30 kilometre ileride dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşayan Remzi Solak, alevlerin evini sarması sonrasında bölgede görev yapan AFAD ekiplerince alınarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. 

117
Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu

Solak, hastanede ayakta tedavisi yapıldıktan sonra Antalya’da yangında zarar gören vatandaşların konakladığı yurda bırakıldı. 

217
Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu

Solak’a yangın sonrasında bölgeye giden yakınları bir türlü ulaşamadı.

317
Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu

Yakınları ormanlık alan içerisinde yaptıkları aramadan da bir sonuç elde edemeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

417