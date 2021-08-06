Yanarak öldü sandı gerçek bakın ne çıktı! Antalya Manavgat'ta görünce gözyaşlarına boğuldu
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından hemen sonra ekipler tarafından alınan Remzi Solak’a yakınları günlerce aramasına rağmen ulaşamadı. Solak'a ulaşan yakınları gözyaşlarına boğuldu
Manavgat ilçesi Sevinç Mahallesi’nden yaklaşık 30 kilometre ileride dağlık bir alanda ilkel şartlarda yaşayan Remzi Solak, alevlerin evini sarması sonrasında bölgede görev yapan AFAD ekiplerince alınarak Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Solak, hastanede ayakta tedavisi yapıldıktan sonra Antalya’da yangında zarar gören vatandaşların konakladığı yurda bırakıldı.
Solak’a yangın sonrasında bölgeye giden yakınları bir türlü ulaşamadı.
Yakınları ormanlık alan içerisinde yaptıkları aramadan da bir sonuç elde edemeyince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.